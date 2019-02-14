Ученые из Израиля обучили собак определять на нюх зараженную раковыми клетками слюну
Ученым из Израиля удалось научить собак определять на нюх образцы зараженной раковыми клетками слюны. Данную информации распространило издание Daily Mail.
Специалисты утверждают, что обоняние собак в 100 тысяч раз острее, чем у человека. Проведенные раньше исследования доказали, что онкологические опухоли имеют определенный запах, который выпускают в момент развития в организме. Ряд экспериментов показал, что представители домашних питомцем способны учуять аромат, исходящий от раковых клеток, а также определись тип заболевания. Собаки, которые приняли участив в испытаниях, научились чувствовать онкологию в образце, при ее выявление замирать на месте и сидеть неподвижно.
Дрессировщик Ури Бекман рассказал, что главной задачей теста является определение смертельных проблем со здоровьем пациента. Он предполагает, что данный прорыв способен глобально изменить ситуацию в борьбе с онкологией.
Журналисты сообщают, что на территории Великобритании уже существуют организации, который на благотворительных началах используют собак для поиска в организме человека раковых клеток. Британские ученые заявляют, что ранее использовали обоняние собак для определения изменений в дыхании пациента, однако тестирование собаками слюны – это новый поход в медицине.
Специалисты утверждают, что обоняние собак в 100 тысяч раз острее, чем у человека. Проведенные раньше исследования доказали, что онкологические опухоли имеют определенный запах, который выпускают в момент развития в организме. Ряд экспериментов показал, что представители домашних питомцем способны учуять аромат, исходящий от раковых клеток, а также определись тип заболевания. Собаки, которые приняли участив в испытаниях, научились чувствовать онкологию в образце, при ее выявление замирать на месте и сидеть неподвижно.
Дрессировщик Ури Бекман рассказал, что главной задачей теста является определение смертельных проблем со здоровьем пациента. Он предполагает, что данный прорыв способен глобально изменить ситуацию в борьбе с онкологией.
Журналисты сообщают, что на территории Великобритании уже существуют организации, который на благотворительных началах используют собак для поиска в организме человека раковых клеток. Британские ученые заявляют, что ранее использовали обоняние собак для определения изменений в дыхании пациента, однако тестирование собаками слюны – это новый поход в медицине.
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 07:30