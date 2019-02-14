Ученые из Израиля обучили собак определять на нюх зараженную раковыми клетками слюну





Специалисты утверждают, что обоняние собак в 100 тысяч раз острее, чем у человека. Проведенные раньше исследования доказали, что онкологические опухоли имеют определенный запах, который выпускают в момент развития в организме. Ряд экспериментов показал, что представители домашних питомцем способны учуять аромат, исходящий от раковых клеток, а также определись тип заболевания. Собаки, которые приняли участив в испытаниях, научились чувствовать онкологию в образце, при ее выявление замирать на месте и сидеть неподвижно.Дрессировщик Ури Бекман рассказал, что главной задачей теста является определение смертельных проблем со здоровьем пациента. Он предполагает, что данный прорыв способен глобально изменить ситуацию в борьбе с онкологией.Журналисты сообщают, что на территории Великобритании уже существуют организации, который на благотворительных началах используют собак для поиска в организме человека раковых клеток. Британские ученые заявляют, что ранее использовали обоняние собак для определения изменений в дыхании пациента, однако тестирование собаками слюны – это новый поход в медицине.