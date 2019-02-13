Сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой отпраздновал 20-летие

О важном событии уведомила поклонников посредством поста в Instagram Наталья Сенчукова. Она опубликовала в соцсети фото своего подросшего наследника, отметив, что время летит слишком стремительно, видимо намекая на то, что их с Виктором Рыбиным сын быстро вырос. Василию знаменитость пожелала счастья и здоровья, сопроводив публикацию множеством “смайликов”.В комментариях подписчики присоединились к поздравлениям в адрес наследника Рыбина и Сенчуковой. Многие фолловеры тоже оказались удивлены тем, как быстро вырос и изменился внешне уже 20-летний Василий Рыбин. Представительницы прекрасного пола заявили, что парень вырос настоящим брутальным красавцем. Молодой человек много путешествует, а также увлекается музыкой.