АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любовь Аксенова назвала любимые произведения Стивена Кинга
EUR 74.15 USD 65.71
Курс валют на 13.02.2019

Сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой отпраздновал 20-летие

Сын отечественных артистов Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой 12 февраля отпраздновал свой день рождения. Единственному наследнику пары Василию исполнилось 20 лет.
Сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой отпраздновал 20-летие

О важном событии уведомила поклонников посредством поста в Instagram Наталья Сенчукова. Она опубликовала в соцсети фото своего подросшего наследника, отметив, что время летит слишком стремительно, видимо намекая на то, что их с Виктором Рыбиным сын быстро вырос. Василию знаменитость пожелала счастья и здоровья, сопроводив публикацию множеством “смайликов”.

В комментариях подписчики присоединились к поздравлениям в адрес наследника Рыбина и Сенчуковой. Многие фолловеры тоже оказались удивлены тем, как быстро вырос и изменился внешне уже 20-летний Василий Рыбин. Представительницы прекрасного пола заявили, что парень вырос настоящим брутальным красавцем. Молодой человек много путешествует, а также увлекается музыкой.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 23:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой
Украинскую журналистку Янину
Ученые обнаружили средневековый
Ксения Собчак ответила Вячеславу
Наталья Подольская на видео показала
Дочь Жасмин впервые вышла на подиум в
В работе социальной сети Instagram
Старшая сестра предложила Меган Маркл
Любовь Аксенова назвала любимые
Леонид Агутин оправдался перед
Дженнифер Лопес появилась на публике в
Анастасия Волочкова рассказала о
Язык карликового хамелеона является
Опубликована приблизительная стоимость
Mitsubishi раскрыла характеристики
Кристина Орбакайте показала совместное
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Максим Матвеев поделился редким
В небе над Ямалом жители обнаружили
Музыкант Алексей Кортнев раскритиковал
Канье Уэст критикует Ким Кардашьян за
Бывшая жена Наталья Вяль приняла
Новый Nissan X-Trail стал январским
Гигантская акула мегалодон вымерла
Звезда «Дом-2» Евгения Феофилактова
«Умная» кровать LKB Hero от компании
Супруг королевы Великобритании оказался
Максим Галкин показал, как дочь Лиза
Андрей Малахов показал поклонникам фото
Столкнувшаяся с лактостазом Регина
Просмотреть все новости