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В работе социальной сети Instagram произошел сбой

Потребительская аудитория со всего мира заявила о сбоях в функциональности социальной сети Instagram. О проблемах с приложением общественности сообщили сотрудники портала Downdetector.
В работе социальной сети Instagram произошел сбой

Юзеры пожаловались на то, что не могут обновить новостную ленту, просмотреть сторис, а с количеством их подписчиков происходят странные вещи. Как выяснилось, с неполадками столкнулись пользователи сервиса в Европе, Соединенных Штатов Америки, Южной Америки и Азии, а также жители Российской Федерации.

Эксперты сообщили о том, что предыдущий сбой приложения, которое создано для обмена фотоснимками и видеороликами, был зафиксирован в конце прошлого месяца.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 20:43

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