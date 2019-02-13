В работе социальной сети Instagram произошел сбой
Потребительская аудитория со всего мира заявила о сбоях в функциональности социальной сети Instagram. О проблемах с приложением общественности сообщили сотрудники портала Downdetector.
Юзеры пожаловались на то, что не могут обновить новостную ленту, просмотреть сторис, а с количеством их подписчиков происходят странные вещи. Как выяснилось, с неполадками столкнулись пользователи сервиса в Европе, Соединенных Штатов Америки, Южной Америки и Азии, а также жители Российской Федерации.
Эксперты сообщили о том, что предыдущий сбой приложения, которое создано для обмена фотоснимками и видеороликами, был зафиксирован в конце прошлого месяца.
Юзеры пожаловались на то, что не могут обновить новостную ленту, просмотреть сторис, а с количеством их подписчиков происходят странные вещи. Как выяснилось, с неполадками столкнулись пользователи сервиса в Европе, Соединенных Штатов Америки, Южной Америки и Азии, а также жители Российской Федерации.
Эксперты сообщили о том, что предыдущий сбой приложения, которое создано для обмена фотоснимками и видеороликами, был зафиксирован в конце прошлого месяца.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 20:43