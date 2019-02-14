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Депутаты решили ужесточить наказание за оскорбление государственных символов России

Депутатами Государственной Думы России были внесены правки в законопроект, отвечающей за наказание граждан, которые оскорбляют общество или госсимволы страны. Данную информацию распространило новостное агентство ТАСС.
Депутаты решили ужесточить наказание за оскорбление государственных символов России

Первый вариант законопроекта говорит о том, что на тех, кого уличили в публичном унижении граждан, Конституции, официальных государственных символов РФ, налагается штраф в размере одной-пяти тысяч рублей или будет применено наказание в виде заключения под стражу сроком на пятнадцать суток. Изменения предлагают взымать с правонарушителей от тридцати до ста тысяч рублей, или арестовывать их на вышеуказанный срок. При повторном нарушении законодательства России штраф составит от 100 до 300 тысяч рублей или заключение на тот же период времени.

Один из авторов законопроекта Анатолий Выборный сообщает, что низкие суммы штрафов не способны остановить нарушителей. Именно это привело к разработке поправок. Депутат уверен, что заплатив раз хотя бы 100000 рублей человек задумается, стоит ли еще раз прибегать к оскорблениям.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 01:00

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