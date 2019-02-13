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В небе над Ямалом жители обнаружили "три солнца"

Местные жители Ямала обнаружили в небе необычное природное явление 13 февраля. По словам очевидцев, над горизонтом появились "три солнца". Ролик с яркими светилами появился в Instagram блоге "Мобильный Репортёр Ноябрьск".

В небе над Ямалом жители обнаружили "три солнца"

Жители Ямала были очень удивлены увиденным. Представителям научного мира такие "знаки с небес" известны, как гало. Последнее может появляться в результате изменений влажности атмосферы, наличия кристаллов мелкого снега или других частиц в воздухе. На опубликованных кадрах можно заметить три "огненных" светила на фоне снегов.

Как правило, оптические явления подобного рода возникают на рассвете или закате, когда угол падения солнечного света отражается от льдинок и создает яркое пятно. Люди называют такие гало "три солнца". В ЯНАО оптический феномен не так редко и встречается, но каждый раз он выглядит удивительно и невероятно красиво.

"Шикарный оптический обман. Красота!", "Отражение купола, который многие считают небом", "Матрица", "Красотища. Инопланетяне летят))", "Это как?", "Не видела ничего подобного", - писали пользователи глобальной паутины.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:18

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