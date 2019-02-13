Канье Уэст критикует Ким Кардашьян за слишком яркий макияж

По словам Ким Кардашьян, Канье Уэсту далеко не всегда нравится ее макияж, поэтому рэпер может прямо сказать об этом супруге. К примеру, музыкант иногда выражает недовольство, если модель вдруг перестаралась с румянами или с помощью косметики “исказила” форму губ, переставая напоминать себя настоящую.Впрочем, как оказалось, Канье Уэст заботится о том, как выглядит его супруга, поэтому даже попытался уговорить Марио Дедивановича перебраться к ним на Западное побережье, чтобы Ким Кардашьян было проще пользоваться услугами профессионала, чьей работой она всегда довольна. Об этом визажист теледиве рассказал лично, однако она не стала удивляться его словам, радуясь тому, что супругу не все равно, как она выглядит.