Бывшая жена Наталья Вяль приняла желавшего восстановить отношения Ивана Краско из жалости





После разрыва с молодой Натальей Шевель в 2018 году Краско решил вернуться к бывшей избранницы, и та его приняла, но, как оказалось, не из большой любви. В студии “Пусть говорят” Наталья Вяль призналась, что прогонять звезду не стала из жалости к нему, тогда как сам он всячески старается восстановить любовную связь. Экс-избранница считает, что между ними происходит “обмен услугами”: она готовит для Краско, стирает, предоставляет ему спальное место, а он за этой ей “как бы платит”. Притом сам актер, по мнению Вяль, реального положения вещей не понимает, даже устраивая ей сцены ревности.Более того, в студии шоу героиня заявила, что в свое время за Краско вышла от безысходности, а настоящей любви к нему никогда не испытывала. Еще до замужества женщина была влюблена в сотрудника театра, но артист так “задурил” ей голову, что избранник от нее отказался, а сама она думала, что кроме Ивана Краско никому не нужна. Наталья Вяль намекнула, что сейчас у нее новый серьезный роман, а для знаменитости слова экс-супруги стали настоящим ударом.