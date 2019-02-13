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Бывшая жена Наталья Вяль приняла желавшего восстановить отношения Ивана Краско из жалости

Экс-супруга Ивана Краско Наталья Вяль призналась, что приняла бывшего супруга только из жалости. Для самого артиста это стало потрясением, ведь он надеялся восстановить отношения.
Бывшая жена Наталья Вяль приняла желавшего восстановить отношения Ивана Краско из жалости

После разрыва с молодой Натальей Шевель в 2018 году Краско решил вернуться к бывшей избранницы, и та его приняла, но, как оказалось, не из большой любви. В студии “Пусть говорят” Наталья Вяль призналась, что прогонять звезду не стала из жалости к нему, тогда как сам он всячески старается восстановить любовную связь. Экс-избранница считает, что между ними происходит “обмен услугами”: она готовит для Краско, стирает, предоставляет ему спальное место, а он за этой ей “как бы платит”. Притом сам актер, по мнению Вяль, реального положения вещей не понимает, даже устраивая ей сцены ревности.
Бывшая жена Наталья Вяль приняла желавшего восстановить отношения Ивана Краско из жалости

Более того, в студии шоу героиня заявила, что в свое время за Краско вышла от безысходности, а настоящей любви к нему никогда не испытывала. Еще до замужества женщина была влюблена в сотрудника театра, но артист так “задурил” ей голову, что избранник от нее отказался, а сама она думала, что кроме Ивана Краско никому не нужна. Наталья Вяль намекнула, что сейчас у нее новый серьезный роман, а для знаменитости слова экс-супруги стали настоящим ударом.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:00

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