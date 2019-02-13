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Андрей Малахов показал поклонникам фото с Мариной Нееловой

Прославленный российский шоумен Андрей Малахов показал поклонникам в личном блоге Instagram фото с народной артисткой РСФСР Мариной Нееловой. Сюжет с 72-летней актрисой театра и кино появился в разделе Stories телеведущего.

Андрей Малахов показал поклонникам фото с Мариной Нееловой

Андрей Малахов порадовал своих многочисленных фанатов новым постом со звездой фильма "Монолог". В кадре знаменитости позируют вместе. Обнявший артистку ведущий улыбается, а сама Марина Неелова делает губы "уточкой". Телезвезда не стал сообщать, где была сделана фотография.
Андрей Малахов показал поклонникам фото с Мариной Нееловой

Подписчики микроблога Instagram Андрея Малахова предположили, что снимок мог быть сделан перед съемками очередного выпуска телевизионного шоу "Прямой эфир". Они оценили публикацию кумира и отметили: Марина Неелова хорошо выглядит в свои 72 года со свежим блондом и в ярком пиджаке. Народная артистка РСФСР дебютировала на сцене театра "Современник". Многие зрители знают ее благодаря ролям в таких кинокартинах как: "Фантазии Фарятьева", "Осенний марафон", "Дорогая Елена Сергеевна", "С тобой и без тебя" и многих других.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:13

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