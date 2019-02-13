Андрей Малахов показал поклонникам фото с Мариной Нееловой





Андрей Малахов порадовал своих многочисленных фанатов новым постом со звездой фильма "Монолог". В кадре знаменитости позируют вместе. Обнявший артистку ведущий улыбается, а сама Марина Неелова делает губы "уточкой". Телезвезда не стал сообщать, где была сделана фотография.Подписчики микроблога Instagram Андрея Малахова предположили, что снимок мог быть сделан перед съемками очередного выпуска телевизионного шоу "Прямой эфир". Они оценили публикацию кумира и отметили: Марина Неелова хорошо выглядит в свои 72 года со свежим блондом и в ярком пиджаке. Народная артистка РСФСР дебютировала на сцене театра "Современник". Многие зрители знают ее благодаря ролям в таких кинокартинах как: "Фантазии Фарятьева", "Осенний марафон", "Дорогая Елена Сергеевна", "С тобой и без тебя" и многих других.