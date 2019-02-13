Поклонники Александры Никифоровой не узнают актрису на улицах

В многосерийной ленте Александра Никифорова сыграла одну из ведущих ролей, однако при этом в беседе с журналистами актриса призналась, что после выхода “Султана моего сердца” не проснулась знаменитой. Она по-прежнему спокойно ходит по городу и не привлекает толпы поклонников, оставаясь преимущественно не узнанной. Связывает знаменитость это с тем, что в сериале ее героиня ходит в ярких нарядах с необычными для современности прическами, тогда как ее повседневный образ вне экрана заметно отличается от показанного на телевидении.Александра Никифорова прежде признавалась, что со своим партнером в сериале Али Эрсаном Дуру она достаточно быстро нашла общий язык. В то же время сцены с поцелуями для нее оставались неловкими, поскольку актера она больше воспринимала как брата, не рассматривая его в роли возлюбленного.