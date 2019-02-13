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Поклонники Александры Никифоровой не узнают актрису на улицах

Поклонники Александры Никифоровой, известной по сериалу “Султан моего сердца”, не узнают российскую актрису на улицах. По словам самой артистки, она спокойно может передвигаться на метро и гулять по городу, чувствуя себя комфортно.
Поклонники Александры Никифоровой не узнают актрису на улицах

В многосерийной ленте Александра Никифорова сыграла одну из ведущих ролей, однако при этом в беседе с журналистами актриса призналась, что после выхода “Султана моего сердца” не проснулась знаменитой. Она по-прежнему спокойно ходит по городу и не привлекает толпы поклонников, оставаясь преимущественно не узнанной. Связывает знаменитость это с тем, что в сериале ее героиня ходит в ярких нарядах с необычными для современности прическами, тогда как ее повседневный образ вне экрана заметно отличается от показанного на телевидении.

Александра Никифорова прежде признавалась, что со своим партнером в сериале Али Эрсаном Дуру она достаточно быстро нашла общий язык. В то же время сцены с поцелуями для нее оставались неловкими, поскольку актера она больше воспринимала как брата, не рассматривая его в роли возлюбленного.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:00

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