Компания Samsung запатентовала сенсорный телевизор с функцией зеркала





Производители удивили потребительскую аудиторию представленным девайсом в виде «умного» телевизора-зеркала. Запатентовала корпорацию новинку еще осенью 2018 года, сразу в двух международных ведомствах USPTO и WIPO. Известно, что устройство получит соотношение сторон 4:3, а значит его форма будет приближенной к квадрату.Особенностью Smart Mirror TV является сенсорное управление. Эксперты предполагают, что разработчики оснастят новинку помощником Bixby. Телевизор получит возможность отображать температурные показатели погоды на мониторе. Дизайнерским решением стали узкие рамки дисплея и округление углов.На сегодняшний день еще неизвестна дата официальной презентации Smart Mirror TV. Напомним, что недавно компания Samsung порадовала пользователей линейкой телевизоров, которые в режиме ожидания принимают вид картины.