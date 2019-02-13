Компания Samsung запатентовала сенсорный телевизор с функцией зеркала
Производитель из Южной Кореи компания Samsung получила патент на разработку гибридного устройства. Им оказался сенсорный телевизор Smart Mirror TV, который получит функцию зеркала при отключении.
Производители удивили потребительскую аудиторию представленным девайсом в виде «умного» телевизора-зеркала. Запатентовала корпорацию новинку еще осенью 2018 года, сразу в двух международных ведомствах USPTO и WIPO. Известно, что устройство получит соотношение сторон 4:3, а значит его форма будет приближенной к квадрату.
Особенностью Smart Mirror TV является сенсорное управление. Эксперты предполагают, что разработчики оснастят новинку помощником Bixby. Телевизор получит возможность отображать температурные показатели погоды на мониторе. Дизайнерским решением стали узкие рамки дисплея и округление углов.
На сегодняшний день еще неизвестна дата официальной презентации Smart Mirror TV. Напомним, что недавно компания Samsung порадовала пользователей линейкой телевизоров, которые в режиме ожидания принимают вид картины.
Производители удивили потребительскую аудиторию представленным девайсом в виде «умного» телевизора-зеркала. Запатентовала корпорацию новинку еще осенью 2018 года, сразу в двух международных ведомствах USPTO и WIPO. Известно, что устройство получит соотношение сторон 4:3, а значит его форма будет приближенной к квадрату.
Особенностью Smart Mirror TV является сенсорное управление. Эксперты предполагают, что разработчики оснастят новинку помощником Bixby. Телевизор получит возможность отображать температурные показатели погоды на мониторе. Дизайнерским решением стали узкие рамки дисплея и округление углов.
На сегодняшний день еще неизвестна дата официальной презентации Smart Mirror TV. Напомним, что недавно компания Samsung порадовала пользователей линейкой телевизоров, которые в режиме ожидания принимают вид картины.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:37