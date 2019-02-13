Звезда «Дом-2» Оксана Ряска хочет открыть свой веб-сайт

«Сегодня печатала весь вечер автобиографию о себе и столкнулась с тем, что моя жизнь настолько была насыщенна в России, что все это не уместится на одном листе, ведь просто буря, а не жизнь», - рассказала Оксана.

Всем известно, что на данный момент Оксана проживает в Нью-Йорке. По словам телезнаменитости, при переезде в Соединенные Штаты Америки ей пришлось столкнуться с рядом проблем, однако она даже не думает вешать нос и продолжает строить планы на будущее.Несмотря на то, что Ряска покинула телестройку «Дом-2» несколько месяцев назад, ее личная жизнь, как оказалось, продолжает интересовать телезрителей. Напомним, что Оксане не удалось построить отношения в Периметре, однако для блондинки время, которое она провела на телепроекте, стало бесценным опытом.По словам Ряски, популярность и те знания, которые принес ей «Дом-2», ей очень пригодились. Ведь теперь ей не так страшно покорять Америку в одиночку.Несколько часов назад Оксана разместила у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором сообщила подписчикам, что планирует открыть собственный веб-сайт. Экс-звезда «Дома-2» рассказала, что этот портал будет на двух языках: на русском и английском.На сайте Ряска планирует рассказать о своей личной жизни, которая в России, как оказалось, была очень насыщенной.