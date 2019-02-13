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Лолита Милявская отказалась от вредных привычек и лечит пиявками давление

Отечественная певица Лолита Милявская решила избавиться от ряда вредных привычек. Кроме того, знаменитость нашла эффективный способ избавления от давления посредством пиявок.
Лолита Милявская отказалась от вредных привычек и лечит пиявками давление

В новой публикации Лолита Милявская призналась, что накануне позволила провести себе вечер за коньяком в приятной компании, после чего у нее снова начались скачки давления. Знаменитость решила прибегнуть к уже испытанному на себе способу лечения посредством пиявок. По словам артистки, такой метод народной медицины ей помогает, после него она быстро возвращается в строй и становится “рабочей лошадкой”.

Чтобы сохранить здоровье, Лолита Милявская готова отказаться от “нарушений” в виде посиделок за спиртным с друзьями. Певица собирается отойти от распития крепких напитков, она бросила курить, а также пообещала себе заниматься спортом. Единственное, чем пока не готова жертвовать артистка, это нецензурные слова, в остальном же знаменитость приветствует новую жизнь без вредных привычек.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:38

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