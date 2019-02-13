На Филиппинах Яне Трояновой ко дню рождения подарили оригинальный торт
Накануне актриса и телеведущая Яна Троянова отпраздновала свой 46 день рождения. Сейчас знаменитость находится на Филиппинах, где ей подарили оригинальный торт.
После комедийного телесериала "Ольга" Яна Троянова стала очень популярной. Недавно ей предложили стать ведущей реалити-шоу "Последний герой", в котором буду соревноваться актеры против экстрасенсов. На данный момент знаменитость находится на Филиппинах, где проходят съемки передачи. На островах вместе с актрисой находится ее супруг режиссер Василий Сигарев, а также любимая собачка Эми. На Филиппинах Яна Троянова отметила свой день рождения. Как стало известно, популярной актрисе подарили весьма оригинальный торт.
Кондитерское изделие было приготовлено поварами-филиппинцами специально для 46 дня рождения новой ведущей реалити-шоу "Последний герой". Теперь поклонники Яны Трояновой с нетерпением ждут фотоотчет с данного торжества.
После комедийного телесериала "Ольга" Яна Троянова стала очень популярной. Недавно ей предложили стать ведущей реалити-шоу "Последний герой", в котором буду соревноваться актеры против экстрасенсов. На данный момент знаменитость находится на Филиппинах, где проходят съемки передачи. На островах вместе с актрисой находится ее супруг режиссер Василий Сигарев, а также любимая собачка Эми. На Филиппинах Яна Троянова отметила свой день рождения. Как стало известно, популярной актрисе подарили весьма оригинальный торт.
Кондитерское изделие было приготовлено поварами-филиппинцами специально для 46 дня рождения новой ведущей реалити-шоу "Последний герой". Теперь поклонники Яны Трояновой с нетерпением ждут фотоотчет с данного торжества.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:18