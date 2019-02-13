АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любовь Аксенова назвала любимые произведения Стивена Кинга
EUR 74.15 USD 65.71
Курс валют на 13.02.2019

На Филиппинах Яне Трояновой ко дню рождения подарили оригинальный торт

Накануне актриса и телеведущая Яна Троянова отпраздновала свой 46 день рождения. Сейчас знаменитость находится на Филиппинах, где ей подарили оригинальный торт.

На Филиппинах Яне Трояновой ко дню рождения подарили оригинальный торт

После комедийного телесериала "Ольга" Яна Троянова стала очень популярной. Недавно ей предложили стать ведущей реалити-шоу "Последний герой", в котором буду соревноваться актеры против экстрасенсов. На данный момент знаменитость находится на Филиппинах, где проходят съемки передачи. На островах вместе с актрисой находится ее супруг режиссер Василий Сигарев, а также любимая собачка Эми. На Филиппинах Яна Троянова отметила свой день рождения. Как стало известно, популярной актрисе подарили весьма оригинальный торт.

На Филиппинах Яне Трояновой ко дню рождения подарили оригинальный торт

Кондитерское изделие было приготовлено поварами-филиппинцами специально для 46 дня рождения новой ведущей реалити-шоу "Последний герой". Теперь поклонники Яны Трояновой с нетерпением ждут фотоотчет с данного торжества.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:18

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой
Украинскую журналистку Янину
Ученые обнаружили средневековый
Ксения Собчак ответила Вячеславу
Наталья Подольская на видео показала
Дочь Жасмин впервые вышла на подиум в
В работе социальной сети Instagram
Старшая сестра предложила Меган Маркл
Любовь Аксенова назвала любимые
Леонид Агутин оправдался перед
Дженнифер Лопес появилась на публике в
Анастасия Волочкова рассказала о
Язык карликового хамелеона является
Опубликована приблизительная стоимость
Mitsubishi раскрыла характеристики
Кристина Орбакайте показала совместное
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Максим Матвеев поделился редким
В небе над Ямалом жители обнаружили
Музыкант Алексей Кортнев раскритиковал
Канье Уэст критикует Ким Кардашьян за
Бывшая жена Наталья Вяль приняла
Новый Nissan X-Trail стал январским
Гигантская акула мегалодон вымерла
Звезда «Дом-2» Евгения Феофилактова
«Умная» кровать LKB Hero от компании
Супруг королевы Великобритании оказался
Максим Галкин показал, как дочь Лиза
Андрей Малахов показал поклонникам фото
Столкнувшаяся с лактостазом Регина
Просмотреть все новости