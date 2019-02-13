На Филиппинах Яне Трояновой ко дню рождения подарили оригинальный торт

После комедийного телесериала "Ольга" Яна Троянова стала очень популярной. Недавно ей предложили стать ведущей реалити-шоу "Последний герой", в котором буду соревноваться актеры против экстрасенсов. На данный момент знаменитость находится на Филиппинах, где проходят съемки передачи. На островах вместе с актрисой находится ее супруг режиссер Василий Сигарев, а также любимая собачка Эми. На Филиппинах Яна Троянова отметила свой день рождения. Как стало известно, популярной актрисе подарили весьма оригинальный торт.Кондитерское изделие было приготовлено поварами-филиппинцами специально для 46 дня рождения новой ведущей реалити-шоу "Последний герой". Теперь поклонники Яны Трояновой с нетерпением ждут фотоотчет с данного торжества.