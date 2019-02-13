Адвокат жены Андрея Аршавина заверил, что причиной развода стали измены спортсмена





Модель Алиса Казьмина и футболист Андрей Аршавин поженились несколько лет назад. Тогда спортсмен бросил свою беременную супругу Юлию Барановскую ради новой возлюбленной. Алиса Казьмина родила футболисту дочку, которой уже исполнилось 2 года. Недавно стало известно, что Андрей Аршавин и его нынешняя супруга решили развестись. Алиса Казьмина устала терпеть измены возлюбленного. В одном из своих интервью Александр Добровинский рассказал, что модель очень подавлена происходящим. Адвокат сообщил, что ему известно только о изменах спортсмена.Напомним, что у Алисы Казьминой есть двое детей от предыдущих отношений, которые называли Андрея Аршавина папой. Со своими детьми от брака с Юлией Барановской спортсмен долгое время не общался, и лишь недавно решил провести с ними время.