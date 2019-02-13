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Андрея Малахова подозревают в незаконном проникновении на дачу Алексея Баталова

Андрея Малахова и членов съемочной группы проекта “Прямой эфир” обвинили в незаконном проникновении на дачу Алексея Баталова. За это телеведущему и его коллегам может угрожать ответственность.
Андрея Малахова подозревают в незаконном проникновении на дачу Алексея Баталова

Конфликт между семьей Алексея Баталова с соседом по дачному участку в населенном пункте Переделкино длится почти десятилетие. Осенью 2018 года суд назвал незаконными действия Вадима Эльгарта, заключив, что тот обманным путем построил на участке покойного актера баню. Постройку предписано снести, однако ответчик не торопился выполнять распоряжение, поэтому Андрей Малахов решил вмешаться. На участок Баталова ведущий “Прямого эфира” доставил технику для сноса, а в рамках передачи зрителям показали непосредственно процесс демонтажа.
Андрея Малахова подозревают в незаконном проникновении на дачу Алексея Баталова

Однако вдова покойного актера не давала съемочной группе разрешения вторгаться на участок, сносить баню предстояло судебным приставам. Кроме того, въезжать техника должна была непосредственно со стороны соседа, из-за действий Малахова пострадал ландшафтный дизайн. Адвокат, представляющий семью Баталова, обратился в СКР, обвинив телеведущего и “Прямой эфир” в нарушающем закон проникновении на частную собственность. Судебное заседание по иску проведут уже 18 февраля.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:18

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