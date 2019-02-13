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Дочка Этери Тутберидзе нашла общий язык с Алиной Загитовой

Дочка Этери Тутберидзе нашла общий язык с подопечной своей родительницы Алиной Загитовой. Об этом Диана Дэвис рассказала своим поклонникам в Сети.

Дочка Этери Тутберидзе нашла общий язык с Алиной Загитовой

Ранее дочка Этери Тутберидзе дружила с Евгенией Медведевой, которая решила перейти к тренеру Брайану Орсеру, а после поменяла место жительства, переехав в Канаду. По слухам, между наставницей и подопечной возник конфликт, а спортсменке посоветовали сменить тренера. Но ни Этери Тутберидзе, ни ее экс-подопечная не комментируют сложившуюся ситуацию, поэтому поклонникам до сих пор не известна настоящая причина перехода спортсменки к другому тренеру.

Дочка Этери Тутберидзе нашла общий язык с Алиной Загитовой

Сейчас дочка Этери Тутберидзе сообщила своим поклонникам, что общается с Алиной Загитовой. Диана Дэвис поддерживает свою подругу на соревнованиях, и она отвечает ей взаимностью. Также молодые особы общаются в свободное от тренировок время. Напомним, что наследница Этери Тутберидзе с детства имеет проблемы со слухом и чаще всего при личном общении читает по губам.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:55

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