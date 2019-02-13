Дочка Этери Тутберидзе нашла общий язык с Алиной Загитовой

Ранее дочка Этери Тутберидзе дружила с Евгенией Медведевой, которая решила перейти к тренеру Брайану Орсеру, а после поменяла место жительства, переехав в Канаду. По слухам, между наставницей и подопечной возник конфликт, а спортсменке посоветовали сменить тренера. Но ни Этери Тутберидзе, ни ее экс-подопечная не комментируют сложившуюся ситуацию, поэтому поклонникам до сих пор не известна настоящая причина перехода спортсменки к другому тренеру.Сейчас дочка Этери Тутберидзе сообщила своим поклонникам, что общается с Алиной Загитовой. Диана Дэвис поддерживает свою подругу на соревнованиях, и она отвечает ей взаимностью. Также молодые особы общаются в свободное от тренировок время. Напомним, что наследница Этери Тутберидзе с детства имеет проблемы со слухом и чаще всего при личном общении читает по губам.