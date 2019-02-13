По словам Татьяны Африкантовой, сына Алены Савкиной и Ильи Яббарова зовут Кирилл





На своей странице в социальной сети Instagram девушка уже опубликовала несколько фотографий с сыном, однако лица его еще не показала. Так же Алена не спешит раскрывать и имя своего ребенка, хотя ее родным оно уже известно.К слову, в Сети появилась информация, что Ольга Рапунцель, которая одна из первых узнала имя племянника, в беседе с Татьяной Владимировной Африкантовой не смогла удержаться, и обо всем ей рассказала.Что касается женщины, то она не стала хранить секрет и в Прямом эфире сообщила своим фанатам, что сына Алены Савкиной и Ильи Яббарова зовут Кирилл.Стоит отметить, что достоверно неизвестно, действительно ли молодая мамочка дала такое имя своему ребенку, однако многим подписчикам оно понравилось. Некоторые думали, что девушка пойдет на уступки своему бывшему возлюбленному и назовет малыша Владимиром, но были очень рады, что она этого не сделала и дала сыну имя, которое выбрала самостоятельно.Напомним, что эфир с родами Алены зрителям покажут уже сегодня, а через неделю они смогут увидеть торжественную выписку девушки из роддома, на которой присутствовал Илья Яббаров.