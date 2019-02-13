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Анастасия Волочкова сравнила себя с Александром Македонским

Популярная российская балерина Анастасия Волочкова рассказала журналистам о пользе русской бани для здоровья и восстановления сил. Прима сравнила себя с Александром Македонским. По словам звезды, ее и великого полководца объединяет любовь к такому отдыху.

Анастасия Волочкова сравнила себя с Александром Македонским

Знаменитость в одном из интервью призналась: снять напряжение после насыщенного трудового дня прекрасно помогает баня или ледяная купель. Кстати, последние процедуры танцовщица совершает регулярно, укрепляя иммунитет. У Анастасии Волочковой даже имеется собственная русская баня, расположенная рядом с особняком.

По словам примы российского балета, ее баня мечты под названием "энипе" находится в Красной поляне. Она представляет из себя палатку, куда заносят заранее нагретые камни, раскладывают различные травы, такие как полынь. Человека, размахивающего вениками и подливающего воду на камни, Анастасия Волочкова называет "директором пара". Звезда планирует сделать у себя дома такую же баню и наслаждаться релаксом.
Анастасия Волочкова сравнила себя с Александром Македонским

Любовь Анастасии Волочковой к русской бане и ледяным ваннам многие подписчики ее микроблога в Instagram считают не совсем правильной, а также часто оставляют язвительные отзывы о любимых артисткой процедурах в комментариях к публикациям балерины.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:05

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