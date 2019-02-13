Анастасия Волочкова сравнила себя с Александром Македонским





Знаменитость в одном из интервью призналась: снять напряжение после насыщенного трудового дня прекрасно помогает баня или ледяная купель. Кстати, последние процедуры танцовщица совершает регулярно, укрепляя иммунитет. У Анастасии Волочковой даже имеется собственная русская баня, расположенная рядом с особняком.По словам примы российского балета, ее баня мечты под названием "энипе" находится в Красной поляне. Она представляет из себя палатку, куда заносят заранее нагретые камни, раскладывают различные травы, такие как полынь. Человека, размахивающего вениками и подливающего воду на камни, Анастасия Волочкова называет "директором пара". Звезда планирует сделать у себя дома такую же баню и наслаждаться релаксом.Любовь Анастасии Волочковой к русской бане и ледяным ваннам многие подписчики ее микроблога в Instagram считают не совсем правильной, а также часто оставляют язвительные отзывы о любимых артисткой процедурах в комментариях к публикациям балерины.