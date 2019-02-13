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Звезда "Дом-2" Константин Иванов сделал предложение Марии Кохно

Бывший участник "Дома-2" Константин Иванов сделал предложение своей новой девушке.

Не долго горевал бывший парень участницы "Дома-2" Александры Гозиас Константин Иванов.

Звезда "Дом-2" Константин Иванов сделал предложение Марии Кохно

Напомним, что на телестройке у Александры и Константина закрутился бурный роман, они даже вместе ушли за периметр строить семью. Планы у них были грандиозные: пожениться, родить детей и жить долго и счастливо.

Но по непонятным причинам Гозиас и Иванов расстались. В настоящее время девушка уже нашла замену Косте, да и сам мужчина долго не скучал, а сразу нашёл себе девушку. Интересен тот факт, что новой избранницей Константина Ивановна стала бывшая участница "Дома-2" Мария Кохно.

Теперь мужчина не хочет медлить, он сразу пришёл в родительский дом Маши и попросил у её мамы руки и сердца дочки.

Звезда "Дом-2" Константин Иванов сделал предложение Марии Кохно

Мария Кохно попросила маму долго не думать и отдать её за Костю, ведь другого шанса выйти замуж у девушки может не быть.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:16

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