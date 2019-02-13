Звезда "Дом-2" Константин Иванов сделал предложение Марии Кохно





Не долго горевал бывший парень участницы "Дома-2" Александры Гозиас Константин Иванов.Напомним, что на телестройке у Александры и Константина закрутился бурный роман, они даже вместе ушли за периметр строить семью. Планы у них были грандиозные: пожениться, родить детей и жить долго и счастливо.Но по непонятным причинам Гозиас и Иванов расстались. В настоящее время девушка уже нашла замену Косте, да и сам мужчина долго не скучал, а сразу нашёл себе девушку. Интересен тот факт, что новой избранницей Константина Ивановна стала бывшая участница "Дома-2" Мария Кохно.Теперь мужчина не хочет медлить, он сразу пришёл в родительский дом Маши и попросил у её мамы руки и сердца дочки.Мария Кохно попросила маму долго не думать и отдать её за Костю, ведь другого шанса выйти замуж у девушки может не быть.