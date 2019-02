Илон Макс на русском языке ответил каналу НТВ в Twitter

Используя всеми известный мем, под названием – «Как тебе такое, Илон Маск?», сотрудники телеканала РФ НТВ сделали видеопубликацию, на которой отечественный автомобиль ВАЗ 2106 передвигается по трассе задом наперед. Ролик записал очевидец данного события. Во время сближения стало ясно, что транспортное средство едет правильно, просто оно имеет необычное проектирование кузова. Автоумелец поменял местами его переднюю и заднюю части.Свой пост в социальной сети НТВ подписал вопросом: «And how do you like this, @elonmusk?», что в переводе означает – «Как тебе такое, Илон Маск?». Американец не растерялся и ответил журналистам на русском языке: «ха ха офигенно». Подобный ответ поразил многих пользователей Сети. Они сразу предположили, что изобретатель знает иностранный язык благодаря своей избраннице певице Граймс, которая имея славянские корни.Напомним, что используемый мем был создан русскими потребителями Интернет-пространства насколько лет назад. Он применялся, когда на территории Российской Федерации обнаруживали какой-либо объект или машину, которыми можно удивить предпринимателя из США