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Алена Савкина опубликовала в Instagram фото с роддома

Младшая сестра Ольги Рапунцель – Алена Савкина порадовала подписчиков очередной фотографией с роддома.

Как стало известно, вчера Рапунцель-младшую выписали с роддома. Однако молодая мамочка не спешит выкладывать в социальные сети фотографии с выписки, так как это событие будет освещено в одном из ближайших эфиров реалити-шоу «Дом-2».

Алена Савкина опубликовала в Instagram фото с роддома

Относительно выписки на сегодняшний день известны лишь несколько моментов – друзья и родственники Савкиной устроили для молодой мамочки и ее новорожденного малыша настоящий праздник, а также Алена все-таки разрешила Илье Яббарову присутствовать на этом мероприятии.

Не секрет, что право первыми продемонстрировать выписку Рапунцель-младшей имеет только телепроект «Дом-2», однако в социальных сетях продолжают появляться видеозаписи с этого торжества.

Алена Савкина опубликовала в Instagram фото с роддома

В свою очередь Алена несколько часов назад опубликовала у себя на страничке в Instagram свежую фотографию, на которой она как раз кормит сына. Известно, что снимок был сделан еще в то время, когда мамочка находилась с малышом в роддоме.

Стоит отметить, что Рапунцель-младшая предпочла закрыть лицо новорожденному сердечком, так как не хочет показывать наследника раньше времени. По словам Алены, она верит, что ребенка нельзя никому показывать, пока его не окрестили в церкви.




 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:08

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