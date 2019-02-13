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Виталине Цымбалюк-Романовской грозит 10-летний срок за мошенничество

Виталине Цымбалюк-Романовской грозит десятилетний срок в тюрьме. Пианистку и экс-избранницу Армена Джигарханяна обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Виталине Цымбалюк-Романовской грозит 10-летний срок за мошенничество

В ГСУ ГУ МВД по Москве подтвердили, что еще в январе 2019 года против Цымбалюк-Романовской было открыто новое дело. По данному факту продолжается активное расследование, уже опрошены целый ряд свидетелей. Прежде в органах правопорядка столицы дважды отказывались возбуждать против пианистки дело по указанной статье, теперь же максимальное наказание для подозреваемой может достигать десяти лет лишения свободы.

Адвокаты Армена Джигарханяна пока никак не отреагировали на новость о начале нового расследования. Без комментариев оставила новое разбирательство и сама Цымбалюк-Романовская. В своем профиле пианистка уточнила, что готовится ко Дню всех влюбленных. При этом неизвестно, будет ли в этот день с возлюбленной Прохор Шаляпин, ведь он уехал на отдых без избранницы, и пару давно не замечали вместе.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:19

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