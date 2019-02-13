Михаил Боярский встал на защиту обвиненного в мошенничестве Александра Друзя





Обвинения в адрес Друзя озвучил Илья Бер, выступающий главным редактором “Кто хочет стать миллионером?”. Он заявил, что в рамках подготовки к передаче знаток якобы просил предоставить ему ответы на вопросы викторины, обещая разделить выигрышную сумму. В качестве доказательств Бер показал также записи телефонных разговоров, которые сам интеллектуал отвергает.Не верит в правдивость обвинений против звезды “Что? Где? Когда?” и Михаил Боярский. По словам актера, Александр Друзь не кажется ему человеком, способным на такие аферы, поэтому он в заявления о его виновности не верит. Сам актер несколько раз становился гостем программы, считая, что многое зависит от везения и вопросов, которые выпадут. Боярский часто смотрит передачу по ТВ, пытаясь на них отвечать, но обычно проигрывает по причине отсутствия необходимых знаний.