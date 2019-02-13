АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любовь Аксенова назвала любимые произведения Стивена Кинга
EUR 74.15 USD 65.71
Курс валют на 13.02.2019

Михаил Боярский встал на защиту обвиненного в мошенничестве Александра Друзя

Михаил Боярский решил встать на защиту Александра Друзя, в чей адрес прозвучали обвинения в мошенничестве. По мнению отечественного артиста, знаток проекта “Что? Где? Когда?” не из тех, кто готов жульничать.
Михаил Боярский встал на защиту обвиненного в мошенничестве Александра Друзя

Обвинения в адрес Друзя озвучил Илья Бер, выступающий главным редактором “Кто хочет стать миллионером?”. Он заявил, что в рамках подготовки к передаче знаток якобы просил предоставить ему ответы на вопросы викторины, обещая разделить выигрышную сумму. В качестве доказательств Бер показал также записи телефонных разговоров, которые сам интеллектуал отвергает.
Михаил Боярский встал на защиту обвиненного в мошенничестве Александра Друзя

Не верит в правдивость обвинений против звезды “Что? Где? Когда?” и Михаил Боярский. По словам актера, Александр Друзь не кажется ему человеком, способным на такие аферы, поэтому он в заявления о его виновности не верит. Сам актер несколько раз становился гостем программы, считая, что многое зависит от везения и вопросов, которые выпадут. Боярский часто смотрит передачу по ТВ, пытаясь на них отвечать, но обычно проигрывает по причине отсутствия необходимых знаний.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой
Украинскую журналистку Янину
Ученые обнаружили средневековый
Ксения Собчак ответила Вячеславу
Наталья Подольская на видео показала
Дочь Жасмин впервые вышла на подиум в
В работе социальной сети Instagram
Старшая сестра предложила Меган Маркл
Любовь Аксенова назвала любимые
Леонид Агутин оправдался перед
Дженнифер Лопес появилась на публике в
Анастасия Волочкова рассказала о
Язык карликового хамелеона является
Опубликована приблизительная стоимость
Mitsubishi раскрыла характеристики
Кристина Орбакайте показала совместное
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Максим Матвеев поделился редким
В небе над Ямалом жители обнаружили
Музыкант Алексей Кортнев раскритиковал
Канье Уэст критикует Ким Кардашьян за
Бывшая жена Наталья Вяль приняла
Новый Nissan X-Trail стал январским
Гигантская акула мегалодон вымерла
Звезда «Дом-2» Евгения Феофилактова
«Умная» кровать LKB Hero от компании
Супруг королевы Великобритании оказался
Максим Галкин показал, как дочь Лиза
Андрей Малахов показал поклонникам фото
Столкнувшаяся с лактостазом Регина
Просмотреть все новости