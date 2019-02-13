В США автомобиль «Google Планета Земля» запечатлел шарообразный НЛО





Стив Барон, который охотится за различным объектами внеземного происхождения, опубликовал ряд фотографий сделанных автомобилем «Google Планета Земля». Исследователь заметил на кадрах довольно странный шарообразный инопланетный корабль, который весьма быстро передвигался. Комментируя снимки исследователь отметил, что они уникальные, и пользователи Сети могут сами проследить за НЛО, который синхронно двигался вместе с транспортом. Он также сообщил, что поймал этот объект около 20 раз.Мнение просмотревших эти кадры людей разделилось. Некоторые уверены, что на фото есть доказательство присутствия на Земле инопланетян. Они предполагают, что шарообразный НЛО охраняет свою скрытую базу. Другие не заметили ничего необычного и считают, что это просто природное явление. А скептики посчитали кадры подделкой.