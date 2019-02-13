Валерий Блюменкранц боится, что новый бойфренд Таты Абрамсон будет наказывать его дочь Бетти



«Насчет поднятия руки.. Никакого ремня, я убью его за это. Ни в коем случае», - заявил Валерий, пишет vokrug.tv





Блюменкранц даже решил пригрозить избраннику Абрамсон.Не секрет, что Тата и Валерий официально перестали быть мужем и женой еще в прошлом году. Причиной развода, по словам участника «Дома-2», стало то, что у них прошла любовь друг к другу, поэтому они решили пойти каждый своей дорогой.Довольно быстро и Блюменкранц, и Абрамсон обрели новое личное счастье, о чем практически сразу же рассказали своим поклонникам. Совсем скоро Тата переедет жить в Монако, где проживает ее новый возлюбленный. Избранника блондинки зовут Винсент и мужчина, по словам бывшей жены Валерия, любит не только ее, но и ее единственную дочь Бетти.Впрочем, судя по всему, это ничуть не успокаивает Блюменкранца, который практически каждый день заявляет о том, что ему очень тяжело принять и осознать тот факт, что его маленькая дочь будет проживать за тысячи километров от него.На днях Валерий заявил, что даже мысль о том, что Бетти будет воспитывать чужой мужчина, доставляет ему «дискомфорт». Однако Блюменкранц хорошо понимает, что это жизнь, и с этой ситуацией нужно смириться.