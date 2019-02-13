АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любовь Аксенова назвала любимые произведения Стивена Кинга
EUR 74.15 USD 65.71
Курс валют на 13.02.2019

Валерий Блюменкранц боится, что новый бойфренд Таты Абрамсон будет наказывать его дочь Бетти

Бывший супруг Таты Абрамсон – Валерий Блюменкранц заявил, что очень переживает по поводу того, что ее новый возлюбленный может применять телесные наказания в адрес его наследницы.

Блюменкранц даже решил пригрозить избраннику Абрамсон.

Валерий Блюменкранц боится, что новый бойфренд Таты Абрамсон будет наказывать его дочь Бетти

Не секрет, что Тата и Валерий официально перестали быть мужем и женой еще в прошлом году. Причиной развода, по словам участника «Дома-2», стало то, что у них прошла любовь друг к другу, поэтому они решили пойти каждый своей дорогой.

Довольно быстро и Блюменкранц, и Абрамсон обрели новое личное счастье, о чем практически сразу же рассказали своим поклонникам. Совсем скоро Тата переедет жить в Монако, где проживает ее новый возлюбленный. Избранника блондинки зовут Винсент и мужчина, по словам бывшей жены Валерия, любит не только ее, но и ее единственную дочь Бетти.

Впрочем, судя по всему, это ничуть не успокаивает Блюменкранца, который практически каждый день заявляет о том, что ему очень тяжело принять и осознать тот факт, что его маленькая дочь будет проживать за тысячи километров от него.

Валерий Блюменкранц боится, что новый бойфренд Таты Абрамсон будет наказывать его дочь Бетти

На днях Валерий заявил, что даже мысль о том, что Бетти будет воспитывать чужой мужчина, доставляет ему «дискомфорт». Однако Блюменкранц хорошо понимает, что это жизнь, и с этой ситуацией нужно смириться.

«Насчет поднятия руки.. Никакого ремня, я убью его за это. Ни в коем случае», - заявил Валерий, пишет vokrug.tv.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой
Украинскую журналистку Янину
Ученые обнаружили средневековый
Ксения Собчак ответила Вячеславу
Наталья Подольская на видео показала
Дочь Жасмин впервые вышла на подиум в
В работе социальной сети Instagram
Старшая сестра предложила Меган Маркл
Любовь Аксенова назвала любимые
Леонид Агутин оправдался перед
Дженнифер Лопес появилась на публике в
Анастасия Волочкова рассказала о
Язык карликового хамелеона является
Опубликована приблизительная стоимость
Mitsubishi раскрыла характеристики
Кристина Орбакайте показала совместное
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Максим Матвеев поделился редким
В небе над Ямалом жители обнаружили
Музыкант Алексей Кортнев раскритиковал
Канье Уэст критикует Ким Кардашьян за
Бывшая жена Наталья Вяль приняла
Новый Nissan X-Trail стал январским
Гигантская акула мегалодон вымерла
Звезда «Дом-2» Евгения Феофилактова
«Умная» кровать LKB Hero от компании
Супруг королевы Великобритании оказался
Максим Галкин показал, как дочь Лиза
Андрей Малахов показал поклонникам фото
Столкнувшаяся с лактостазом Регина
Просмотреть все новости