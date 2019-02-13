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Муж Любови Успенской вернулся к певице

Супруг Любови Успенской передумал разводиться с певицей и вернулся к своей известной жене. Слухи о расставании артистки и ее избранника Александра начали появляться в прошлом году.
Муж Любови Успенской вернулся к певице

В СМИ писали, что мужчина оставил Успенскую и отправился в США. Певица не хотела отпускать возлюбленного, но и уезжать жить в Штаты тоже не собиралась. Сама артистка призналась, что какое-то время в их отношениях действительно были сложности. Муж занимался за рубежом собственным бизнесом, желая получить развод, однако сейчас все неприятности разрешились. Александр не только вернулся в Россию, но и отказался от идеи разорвать брак с Любовью Успенской.
Муж Любови Успенской вернулся к певице

Причиной для мыслей о разрыве, по словам артистки, стало желание ее супруга сосредоточить все внимание на бизнесе в США. Благодаря характеру певицы мужчина не смог убедить ее дать ему развод, а вот она нашла к нему подход и уговорила сохранить брак. Сейчас избранник Успенской живет в РФ, отказавшись от ведения предпринимательской деятельности в Штатах.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:40

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