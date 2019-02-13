В Сети появились новые шпионские фотографии Galaxy S10 Plus





За последний месяц зимы компания Samsung обещает выпустить три мобильных телефона модельной линейки Galaxy S10. По предварительной информации, гаджет Galaxy S10 Plus получит самый высокий ценник среди новинок. На опубликованных изображениях заметно, что смартфон оснастили металлическим гнездом для аксессуаров и двойным селфи-модулем, который, на безрамочном экране, разместили в верхнем правом углу. Эксперты считают, что девайс выйдет с дисплеем размером 6,4 дюйма. Заднюю панель производители снабдили тройной основной камерой. Предварительная цена Galaxy S10 Plus составляет примерно 1350 фунтов стерлингов.Напомним, что разработчики презентуют новинку 20 февраля на специальных мероприятиях в Сан-Франциско и Лондоне.