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В Сети появились новые шпионские фотографии Galaxy S10 Plus

В микроблоге социальной сети Twitter Эвана Бласса, который является известным инсайдером, появились шпионские фотоснимки новой модели южнокорейского смартфона Samsung Galaxy S10 Plus. Официальная презентация девайса запланирована на 20 февраля.
В Сети появились новые шпионские фотографии Galaxy S10 Plus

За последний месяц зимы компания Samsung обещает выпустить три мобильных телефона модельной линейки Galaxy S10. По предварительной информации, гаджет Galaxy S10 Plus получит самый высокий ценник среди новинок. На опубликованных изображениях заметно, что смартфон оснастили металлическим гнездом для аксессуаров и двойным селфи-модулем, который, на безрамочном экране, разместили в верхнем правом углу. Эксперты считают, что девайс выйдет с дисплеем размером 6,4 дюйма. Заднюю панель производители снабдили тройной основной камерой. Предварительная цена Galaxy S10 Plus составляет примерно 1350 фунтов стерлингов.

Напомним, что разработчики презентуют новинку 20 февраля на специальных мероприятиях в Сан-Франциско и Лондоне.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 12:34

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