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Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» показали из космоса

Гиперзвуковые ракеты «Кинжал», созданные в России, зафиксировали из космоса. Фотоснимки сделаны в конце прошедшего года. Доступ к фотоматериалам открыт на интернет-ресурсе Google, в разделе Google Maps.
Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» показали из космоса

Авиационно ракетный комплекс, разработанный в РФ, вызывает большой интерес в мире. О существовании новой ударной системы сообщили менее года назад. Реальные возможности отечественных ракет до сих пор не раскрыты. Носителем является самолёт-истребитель МиГ-31. Гиперзвуковые ракеты Х-47М2 сняты с орбитального спутника. На снимках можно увидеть российские «Кинжалы», находящиеся на авиабазе военного назначения в городе Ахтубинске.

Эксперты отмечают, что речь идёт о ракетах Х-47М2, это подтверждается формой устройств и их габаритами. Гиперзвуковые ракеты находятся под открытым небом.

Снимки, представленные на ресурсе Google Maps, указывают, что изделия находятся здесь продолжительное время. Отечественные ракеты способны развивать скорость до 12,25 тыс. км/ч.



 
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 11:17

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