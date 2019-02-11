Катя Гордон показала снимок топлес в одних трусиках
Российская журналистка и адвокат Катя Гордон сделала фотографию в одних трусиках. Пикантное фото супруга Александра Гордона опубликовала на своей странице в Instagram.
Под фотографией, на которой она рукой прикрывает грудь, Екатерина Гордон оставила философскую подпись. Телеведущая считает, что политика перестала существовать, она занимается лишь эксплуатацией секса и смеха, потому что ничем другим заниматься она не в состоянии.
Екатерина Гордон вспомнила, как депутат кормила ребенка грудью в парламенте, другой политик громко говорил о своей бисексуальности, будто для его избирателей важна именно его ориентация, а президентом сегодня может стать, кто угодно, даже профессиональный комик. Возможно, своим новым фото Катя Гордон пыталась выразить некий завуалированный протест.
Под фотографией, на которой она рукой прикрывает грудь, Екатерина Гордон оставила философскую подпись. Телеведущая считает, что политика перестала существовать, она занимается лишь эксплуатацией секса и смеха, потому что ничем другим заниматься она не в состоянии.
Екатерина Гордон вспомнила, как депутат кормила ребенка грудью в парламенте, другой политик громко говорил о своей бисексуальности, будто для его избирателей важна именно его ориентация, а президентом сегодня может стать, кто угодно, даже профессиональный комик. Возможно, своим новым фото Катя Гордон пыталась выразить некий завуалированный протест.
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:50