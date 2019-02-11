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Катя Гордон показала снимок топлес в одних трусиках

Российская журналистка и адвокат Катя Гордон сделала фотографию в одних трусиках. Пикантное фото супруга Александра Гордона опубликовала на своей странице в Instagram.
Катя Гордон показала снимок топлес в одних трусиках

Под фотографией, на которой она рукой прикрывает грудь, Екатерина Гордон оставила философскую подпись. Телеведущая считает, что политика перестала существовать, она занимается лишь эксплуатацией секса и смеха, потому что ничем другим заниматься она не в состоянии.

Екатерина Гордон вспомнила, как депутат кормила ребенка грудью в парламенте, другой политик громко говорил о своей бисексуальности, будто для его избирателей важна именно его ориентация, а президентом сегодня может стать, кто угодно, даже профессиональный комик. Возможно, своим новым фото Катя Гордон пыталась выразить некий завуалированный протест.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:50

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