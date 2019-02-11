Анна Семенович ушла из “Блестящих» из-за тяжелой болезни





В программе «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым российская певица дала интервью и поделилась воспоминаниями о пребывании в группе. Семенович призналась, что плотный гастрольный график давался ей с большим трудом. Она вспоминает, как приходилось буквально жить в постоянных перелетах. Однажды «Блестящие» преодолели 8 авиарейсов за 1 день.Последней каплей, по словам артистки, стала серьезная болезнь. Во время гастрольного тура у Анны Семенович обнаружили коклюш. Певице требовалось лечение в течение месяца, однако руководство предоставило ей всего три дня на выздоровление. Знаменитость поделилась, что именно эта ситуация стала поводом попрощаться с группой. С тех пор девушка занимается сольной карьерой, в которой у нее есть возможность самостоятельно принимать решения.