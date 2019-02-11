АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Астрономы: Звездообразование в Большом и Малом Магеллановых Облаках резко увеличилось
EUR 74.90 USD 66.06
Курс валют на 09.02.2019

Анна Семенович ушла из “Блестящих» из-за тяжелой болезни

Более пяти лет Анна Семенович была в составе группы «Блестящие». Звезда рассказала, почему ушла из коллектива.
Анна Семенович ушла из “Блестящих» из-за тяжелой болезни

В программе «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым российская певица дала интервью и поделилась воспоминаниями о пребывании в группе. Семенович призналась, что плотный гастрольный график давался ей с большим трудом. Она вспоминает, как приходилось буквально жить в постоянных перелетах. Однажды «Блестящие» преодолели 8 авиарейсов за 1 день.

Последней каплей, по словам артистки, стала серьезная болезнь. Во время гастрольного тура у Анны Семенович обнаружили коклюш. Певице требовалось лечение в течение месяца, однако руководство предоставило ей всего три дня на выздоровление. Знаменитость поделилась, что именно эта ситуация стала поводом попрощаться с группой. С тех пор девушка занимается сольной карьерой, в которой у нее есть возможность самостоятельно принимать решения.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 08:54

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Катя Гордон показала снимок топлес в
Астрономы: Звездообразование в Большом
Ученые искусственно вырастили мозг
Huawei наделит новые бюджетные
В атмосфере Земли российский спутник
Ford показал салон ожидаемого
Анна Семенович ушла из “Блестящих»
Врачи рассказали, как усилить пользу от
Вера Брежнева призналась, что у нее
NASA собирается переселить людей на
Семен Слепаков составил свой
Toyota представит миниатюрную версию
Ученые рассказали о пользе фильмов
«Маша из «Папиных дочек»» Мирослава
Компания Pickup Design сделала
"Нужно просто стоять у стены, подняв
У Меган Маркл могут быть трудные роды
Ford готовит к премьере новый
Элина Мазур назвала роман Виталины
Алсу считает, что Сергей Лазарев
Смартфон Meizu Zero без отверстий
"Соседская девчонка" с мировым именем:
Народный артист России Александр
В Уфе 16 февраля стартует зимняя “Гонка
Ученые выяснили новые подробности об
Предполагаемый смартфон Redmi 7 прошел
69-летняя Алла Пугачева призналась, что
Ученые: Шимпанзе быстрее людей учатся
Анна Хилькевич показала на видео в
Эксперты определили лучший материал для
Просмотреть все новости