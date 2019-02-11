Huawei наделит новые бюджетные смартфоны Huawei Nova 4 передовыми технологиями





В телефонах отсутствуют видимые ограничительные рамки экрана. Визуально кажется, что дисплей ограничен именно внешним контуром. Устройства получили самую маленькую 4,5-миллиметровую фронтальную камеру. При этом модуль камеры в новой модели Huawei размещается сзади ЖК-панели. В Nova 4 компоненты, а также датчики, традиционно размещающиеся на лицевой панели, будут перенесены в другие области устройства. Датчик приближения установили в верхнюю часть модели.Датчик внешней освещенности был уменьшен настолько, что на новой версии смартфона его практически незаметно. Динамик модели сократили до 0,85 мм.