Huawei наделит новые бюджетные смартфоны Huawei Nova 4 передовыми технологиями
Huawei наделит новые бюджетные смартфоны передовыми технологиями. Специалисты компании разместят фронтальную камеру в новых устройствах Huawei Nova 4 в левом верхнем углу дисплея.
В телефонах отсутствуют видимые ограничительные рамки экрана. Визуально кажется, что дисплей ограничен именно внешним контуром. Устройства получили самую маленькую 4,5-миллиметровую фронтальную камеру. При этом модуль камеры в новой модели Huawei размещается сзади ЖК-панели. В Nova 4 компоненты, а также датчики, традиционно размещающиеся на лицевой панели, будут перенесены в другие области устройства. Датчик приближения установили в верхнюю часть модели.
Датчик внешней освещенности был уменьшен настолько, что на новой версии смартфона его практически незаметно. Динамик модели сократили до 0,85 мм.
В телефонах отсутствуют видимые ограничительные рамки экрана. Визуально кажется, что дисплей ограничен именно внешним контуром. Устройства получили самую маленькую 4,5-миллиметровую фронтальную камеру. При этом модуль камеры в новой модели Huawei размещается сзади ЖК-панели. В Nova 4 компоненты, а также датчики, традиционно размещающиеся на лицевой панели, будут перенесены в другие области устройства. Датчик приближения установили в верхнюю часть модели.
Датчик внешней освещенности был уменьшен настолько, что на новой версии смартфона его практически незаметно. Динамик модели сократили до 0,85 мм.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:20