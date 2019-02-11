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NASA собирается переселить людей на Луну в течение 10 лет

Уже через несколько недель в NASA хотят начат исполнять дерзкий план, подразумевающий переселение человечества на Луну. Вначале на земной спутник будут отправлены подготовленные космонавты.
NASA собирается переселить людей на Луну в течение 10 лет

По информации администратора космического агентства Джима Бриденстайна, правительство США должно быть заинтересовано в финансировании данного проекта, подразумевающего переселение на Луну и Марс. При целенаправленной, совместной работе все цели будут выполнены и получится вывести человека за пределы земной орбиты. Через несколько дней состоится встреча представителей NASA с частными инвесторами для обсуждения разработки лунных космических кораблей. Бриденстайн предположил, что первый житель Луны привнесёт на её территорию инновационные технологии.

NASA уже подписало договора с несколькими компаниями, которые специализируются на отправке грузов на Луну. Дальнейшие действия – постройка кораблей, способных перевести на поверхность Луны людей. Все работы планируют завершить и осуществить до 2029 года.



 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 08:11

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