NASA собирается переселить людей на Луну в течение 10 лет
Уже через несколько недель в NASA хотят начат исполнять дерзкий план, подразумевающий переселение человечества на Луну. Вначале на земной спутник будут отправлены подготовленные космонавты.
По информации администратора космического агентства Джима Бриденстайна, правительство США должно быть заинтересовано в финансировании данного проекта, подразумевающего переселение на Луну и Марс. При целенаправленной, совместной работе все цели будут выполнены и получится вывести человека за пределы земной орбиты. Через несколько дней состоится встреча представителей NASA с частными инвесторами для обсуждения разработки лунных космических кораблей. Бриденстайн предположил, что первый житель Луны привнесёт на её территорию инновационные технологии.
NASA уже подписало договора с несколькими компаниями, которые специализируются на отправке грузов на Луну. Дальнейшие действия – постройка кораблей, способных перевести на поверхность Луны людей. Все работы планируют завершить и осуществить до 2029 года.
По информации администратора космического агентства Джима Бриденстайна, правительство США должно быть заинтересовано в финансировании данного проекта, подразумевающего переселение на Луну и Марс. При целенаправленной, совместной работе все цели будут выполнены и получится вывести человека за пределы земной орбиты. Через несколько дней состоится встреча представителей NASA с частными инвесторами для обсуждения разработки лунных космических кораблей. Бриденстайн предположил, что первый житель Луны привнесёт на её территорию инновационные технологии.
NASA уже подписало договора с несколькими компаниями, которые специализируются на отправке грузов на Луну. Дальнейшие действия – постройка кораблей, способных перевести на поверхность Луны людей. Все работы планируют завершить и осуществить до 2029 года.
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 08:11