NASA собирается переселить людей на Луну в течение 10 лет





По информации администратора космического агентства Джима Бриденстайна, правительство США должно быть заинтересовано в финансировании данного проекта, подразумевающего переселение на Луну и Марс. При целенаправленной, совместной работе все цели будут выполнены и получится вывести человека за пределы земной орбиты. Через несколько дней состоится встреча представителей NASA с частными инвесторами для обсуждения разработки лунных космических кораблей. Бриденстайн предположил, что первый житель Луны привнесёт на её территорию инновационные технологии.NASA уже подписало договора с несколькими компаниями, которые специализируются на отправке грузов на Луну. Дальнейшие действия – постройка кораблей, способных перевести на поверхность Луны людей. Все работы планируют завершить и осуществить до 2029 года.