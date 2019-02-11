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Семен Слепаков составил свой неутешительный астрологический прогноз без цензуры

Семен Слепаков решил составить свой астрологический прогноз. При этом он шокировал пользователей судьбой, которую он пророчит для каждого знака зодиака.
Семен Слепаков составил свой неутешительный астрологический прогноз без цензуры

Звезда отечественного телевидения прогноз на будущее опубликовал в Instagram. Российский комик составил гороскоп в своём стиле. При этом Слепаков применял различные нецензурные выражения. Для каждого знака зодиака он посвятил рифмованную строчку, которая не сулит ничего хорошего. Например, Девам комик предсказывает супружескую измену. Близнецов, Стрельцов, а также Тельцов, по его мнению, ожидают сексуальные утехи, которые будут иметь принудительный характер. Козерогов, согласно прогнозам Семена Слепакова, впереди ожидает тюремный срок. А вот Рыбам придётся «получать в лыбы».

Удивлённые пользователи решили поинтересоваться у российского комика о долгосрочности таких неутешительных прогнозов. Слепаков при этом отметил, что этот гороскоп на всю жизнь.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:41

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