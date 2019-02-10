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69-летняя Алла Пугачева призналась, что больше всего боится не проснуться утром

Постаревшая Алла Пугачева в интервью артисту Олегу Меньшикову решила рассказать о своих фобиях. Отрывок из диалога знаменитостей был опубликован на фанатской странице младшей дочери Примадонны Лизы Галкиной в Instagram.
69-летняя Алла Пугачева призналась, что больше всего боится не проснуться утром

По словам Пугачёвой, в последние годы она стала чувствовать, что стареет душой и телом, и этот процесс необратим. Уже через 2 месяца легендарная исполнительница отметит 70-летие, поэтому каждый день для неё приобретает важную ценность. Иногда, ложась спать, Примадонна боится не проснуться. Из-за плохого здоровья в последнее время певица перестала употреблять спиртное, а если и выпивает бокал вина, то лишь вместе с лекарствами.

В комментариях интернет-пользователи выразили разные мнения: многие сошлись на том, что старыми станут многие, однако не все встречают 70-летие вместе с любящим мужем и детьми.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 22:00

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