69-летняя Алла Пугачева призналась, что больше всего боится не проснуться утром





По словам Пугачёвой, в последние годы она стала чувствовать, что стареет душой и телом, и этот процесс необратим. Уже через 2 месяца легендарная исполнительница отметит 70-летие, поэтому каждый день для неё приобретает важную ценность. Иногда, ложась спать, Примадонна боится не проснуться. Из-за плохого здоровья в последнее время певица перестала употреблять спиртное, а если и выпивает бокал вина, то лишь вместе с лекарствами.В комментариях интернет-пользователи выразили разные мнения: многие сошлись на том, что старыми станут многие, однако не все встречают 70-летие вместе с любящим мужем и детьми.