У Меган Маркл могут быть трудные роды из-за патологии
Эксперт, глава акушерской клиники Лиз Холлидей в комментарии британским СМИ заявила, что Меган Маркл, супругу принца Гарри, могут ожидать трудные роды первенца из-за патологии. Медик обнаружила у нее синдром гипермобильности суставов.
Холлидей отметила, что у нее очень сильно выгибаются назад пальцы на руках. Данную патологию многие связывают просто с хорошей растяжкой, но ее диагностируют у многих людей. По словам врачей, она возникает из-за слабых связок. В этом ничего страшного нет, но и хорошего маловато. У людей с данным синдромом часто болят суставы и они могут чаще обычного получать вывихи.
По мнению акушерки, данное заболевание может привести к ранним родам. Кроме того, при синдроме гипермобильности суставов у женщин могут быть сильные боли во время рождения ребенка, а также возникнуть кровотечение.
Другие специалисты отмечают, что все это выдумка и такие пальцы появились благодаря занятиям йогой. Тем более, что герцогиня уже давно занимается восточными практиками.
Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри намерены перед родами отправиться в Марокко для проведения медового месяца малыша.
Холлидей отметила, что у нее очень сильно выгибаются назад пальцы на руках. Данную патологию многие связывают просто с хорошей растяжкой, но ее диагностируют у многих людей. По словам врачей, она возникает из-за слабых связок. В этом ничего страшного нет, но и хорошего маловато. У людей с данным синдромом часто болят суставы и они могут чаще обычного получать вывихи.
По мнению акушерки, данное заболевание может привести к ранним родам. Кроме того, при синдроме гипермобильности суставов у женщин могут быть сильные боли во время рождения ребенка, а также возникнуть кровотечение.
Другие специалисты отмечают, что все это выдумка и такие пальцы появились благодаря занятиям йогой. Тем более, что герцогиня уже давно занимается восточными практиками.
Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри намерены перед родами отправиться в Марокко для проведения медового месяца малыша.
ШоуБиз
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 04:11