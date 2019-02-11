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У Меган Маркл могут быть трудные роды из-за патологии

Эксперт, глава акушерской клиники Лиз Холлидей в комментарии британским СМИ заявила, что Меган Маркл, супругу принца Гарри, могут ожидать трудные роды первенца из-за патологии. Медик обнаружила у нее синдром гипермобильности суставов.
У Меган Маркл могут быть трудные роды из-за патологии

Холлидей отметила, что у нее очень сильно выгибаются назад пальцы на руках. Данную патологию многие связывают просто с хорошей растяжкой, но ее диагностируют у многих людей. По словам врачей, она возникает из-за слабых связок. В этом ничего страшного нет, но и хорошего маловато. У людей с данным синдромом часто болят суставы и они могут чаще обычного получать вывихи.

По мнению акушерки, данное заболевание может привести к ранним родам. Кроме того, при синдроме гипермобильности суставов у женщин могут быть сильные боли во время рождения ребенка, а также возникнуть кровотечение.

Другие специалисты отмечают, что все это выдумка и такие пальцы появились благодаря занятиям йогой. Тем более, что герцогиня уже давно занимается восточными практиками.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри намерены перед родами отправиться в Марокко для проведения медового месяца малыша.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 04:11

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