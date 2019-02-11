Вера Брежнева призналась, что у нее есть традиция общаться с поклонниками во время концерта
Вера Брежнева в Instagram поделилась с многочисленными фанатами любимой своей традицией. Она неуклонно следует ей в ходе каждого своего выступления.
Певица выбирает из зала ряд зрителей, с которыми делает совместные снимки. Жена Константина Меладзе заметила, что выбор она осуществляет случайным образом. При этом зрители из зала имеют возможность пройти к знаменитости за кулисы сразу после окончания концерта. Счастливчики могут побыть некоторое время в компании Веры Брежневой, пообщаться со звездой, а также сделать несколько фото с певицей.
По словам артистки, вскоре она планирует выступить в Кемерово. Фолловеры оставили множественные позитивные отзывы под публикацией звезды. Многие отметили, что Вера Брежнева имеет шикарную внешность и завораживает своим очарованием.
Певица выбирает из зала ряд зрителей, с которыми делает совместные снимки. Жена Константина Меладзе заметила, что выбор она осуществляет случайным образом. При этом зрители из зала имеют возможность пройти к знаменитости за кулисы сразу после окончания концерта. Счастливчики могут побыть некоторое время в компании Веры Брежневой, пообщаться со звездой, а также сделать несколько фото с певицей.
По словам артистки, вскоре она планирует выступить в Кемерово. Фолловеры оставили множественные позитивные отзывы под публикацией звезды. Многие отметили, что Вера Брежнева имеет шикарную внешность и завораживает своим очарованием.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:25