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Вадим Манукян: Алексея Панина могут лишить наград из-за дерзких высказываний о Владимире Путине

Алексей Панин может быть лишён наград за свои дерзкие высказывания по отношению к Владимиру Путину. Известный российский актер в Instagram опубликовал пост, где отметил, что ему стыдно принимать от президента России награды.
Вадим Манукян: Алексея Панина могут лишить наград из-за дерзких высказываний о Владимире Путине

По словам Алексея Панина, вследствие плохой власти в государстве наблюдается критический уровень жизни. Актёр при этом упрекнул прочих актёров, что они очень снисходительно относятся к российским политикам. В свою очередь Вадим Манукян, являющийся экспертом в сфере развития информационного общества, высказался по поводу резких высказываний Панина.
Вадим Манукян: Алексея Панина могут лишить наград из-за дерзких высказываний о Владимире Путине

Специалист заявил, что Панина следует лишить наград. По его словам, актёр в последние годы стал очень позорить свою профессию.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:53

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