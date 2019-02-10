Вадим Манукян: Алексея Панина могут лишить наград из-за дерзких высказываний о Владимире Путине
Алексей Панин может быть лишён наград за свои дерзкие высказывания по отношению к Владимиру Путину. Известный российский актер в Instagram опубликовал пост, где отметил, что ему стыдно принимать от президента России награды.
По словам Алексея Панина, вследствие плохой власти в государстве наблюдается критический уровень жизни. Актёр при этом упрекнул прочих актёров, что они очень снисходительно относятся к российским политикам. В свою очередь Вадим Манукян, являющийся экспертом в сфере развития информационного общества, высказался по поводу резких высказываний Панина.
Специалист заявил, что Панина следует лишить наград. По его словам, актёр в последние годы стал очень позорить свою профессию.
По словам Алексея Панина, вследствие плохой власти в государстве наблюдается критический уровень жизни. Актёр при этом упрекнул прочих актёров, что они очень снисходительно относятся к российским политикам. В свою очередь Вадим Манукян, являющийся экспертом в сфере развития информационного общества, высказался по поводу резких высказываний Панина.
Специалист заявил, что Панина следует лишить наград. По его словам, актёр в последние годы стал очень позорить свою профессию.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:53