Элина Мазур назвала роман Виталины Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина пиаром
Знаменитая своей скандальностью Элина Мазур в своем интервью, в студии телепередачи "Новые русские сенсации" рассказала о личной жизни Виталины Цымбалюк-Романовской. По ее словам украинская пианистка и Прохор Шаляпин просто пиарятся за счет друг друга.
Элина Мазур уверена, что Цымбалюк-Романовская прикидывается белой и пушистой, на самом же деле она в свое время ободрала своего бывшего мужа Армена Джигарханяна как липку. Пианистке уже около 40, а внешние данные и внутренние ресурсы зарабатывать деньги не позволяют. Вот она и приняла решение создать «творческий тандем» с не менее скандальным представителем шоу-бизнеса Прохором Шаляпиным.
Кроме того, Элина Мазур считает, что свадьбы у этой пары точно не будет, ведь они просто зарабатывают на скандалах, созданных вокруг себя, и не очень лестно высказалась о Шаляпине, назвав его альфонсом и содержанцем.
Элина Мазур уверена, что Цымбалюк-Романовская прикидывается белой и пушистой, на самом же деле она в свое время ободрала своего бывшего мужа Армена Джигарханяна как липку. Пианистке уже около 40, а внешние данные и внутренние ресурсы зарабатывать деньги не позволяют. Вот она и приняла решение создать «творческий тандем» с не менее скандальным представителем шоу-бизнеса Прохором Шаляпиным.
Кроме того, Элина Мазур считает, что свадьбы у этой пары точно не будет, ведь они просто зарабатывают на скандалах, созданных вокруг себя, и не очень лестно высказалась о Шаляпине, назвав его альфонсом и содержанцем.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 02:11