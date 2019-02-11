Элина Мазур назвала роман Виталины Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина пиаром





Элина Мазур уверена, что Цымбалюк-Романовская прикидывается белой и пушистой, на самом же деле она в свое время ободрала своего бывшего мужа Армена Джигарханяна как липку. Пианистке уже около 40, а внешние данные и внутренние ресурсы зарабатывать деньги не позволяют. Вот она и приняла решение создать «творческий тандем» с не менее скандальным представителем шоу-бизнеса Прохором Шаляпиным.Кроме того, Элина Мазур считает, что свадьбы у этой пары точно не будет, ведь они просто зарабатывают на скандалах, созданных вокруг себя, и не очень лестно высказалась о Шаляпине, назвав его альфонсом и содержанцем.