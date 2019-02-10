Звезда "Дома-2" Илья Яббаров расстался с Маргаритой Ларченко из-за сына
Судя по всему, Яббаров захотел вернуться к Алене Рапунцель с малышом.
Поклонники шоу «Дом-2» вот уже много месяцев обсуждают роман Ильи Яббарова и Алены Рапунцель, а также ее беременность. Молодые люди расстались еще тогда, когда девушка ждала ребенка.
После этого Илья неоднократно давал понять, что возврата к прошлому нет, и он не хочет участвовать в судьбе малыша. Однако совсем не исключено, что в отношениях пары может быть новый поворот.
7 февраля Алена родила мальчика. Узнав об этом, Яббаров попросил прощения у молодой мамы и захотел увидеть сына.
Между тем, неожиданно ребенок стал на пути отношений Ильи и его нынешней подруги, Маргариты Ларченко. В результате Ларченко объявила, что все кончено.
Яббаров в своем блоге написал, что хочет помогать сыну, и надеется, что они с Аленой станут для него хорошими родителями. Также он мечтает наладить отношения с Рапунцель.
Поклонники шоу «Дом-2» вот уже много месяцев обсуждают роман Ильи Яббарова и Алены Рапунцель, а также ее беременность. Молодые люди расстались еще тогда, когда девушка ждала ребенка.
После этого Илья неоднократно давал понять, что возврата к прошлому нет, и он не хочет участвовать в судьбе малыша. Однако совсем не исключено, что в отношениях пары может быть новый поворот.
7 февраля Алена родила мальчика. Узнав об этом, Яббаров попросил прощения у молодой мамы и захотел увидеть сына.
Между тем, неожиданно ребенок стал на пути отношений Ильи и его нынешней подруги, Маргариты Ларченко. В результате Ларченко объявила, что все кончено.
Яббаров в своем блоге написал, что хочет помогать сыну, и надеется, что они с Аленой станут для него хорошими родителями. Также он мечтает наладить отношения с Рапунцель.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:54