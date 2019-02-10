В Европе могут появится нацеленные на РФ ракеты
Если Соединенные Штаты вынудят глав европейских стран после выхода их из ДРСМД разместить на своих территориях ракеты, направленные на РФ, Россия предпримет зеркальные меры. Такой тезис был отмечен редактором журнала "Национальная оборона" Игорем Коротченко.
Ранее главой Министерства обороны Чехии Лубомиром Метнаром было сказано, что после разрыва европейскими странами ДРСМД (Договора о ракетах средней и малой дальности) может быть начато обсуждение о размещении в Европе американских ракет. В этом, по мнению министра, и заключается политика Соединенных Штатов.
Кроме того, Лубомир Метнар заметил, что в целях предотвращения подобного исхода Российской Федерации нужно уделить серьезное внимание политическим методам работы с Европой, включая ведение двухсторонних консультаций абсолютно со всеми европейскими странами.
Ранее главой Министерства обороны Чехии Лубомиром Метнаром было сказано, что после разрыва европейскими странами ДРСМД (Договора о ракетах средней и малой дальности) может быть начато обсуждение о размещении в Европе американских ракет. В этом, по мнению министра, и заключается политика Соединенных Штатов.
Кроме того, Лубомир Метнар заметил, что в целях предотвращения подобного исхода Российской Федерации нужно уделить серьезное внимание политическим методам работы с Европой, включая ведение двухсторонних консультаций абсолютно со всеми европейскими странами.
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Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 18:43