В Европе могут появится нацеленные на РФ ракеты





Ранее главой Министерства обороны Чехии Лубомиром Метнаром было сказано, что после разрыва европейскими странами ДРСМД (Договора о ракетах средней и малой дальности) может быть начато обсуждение о размещении в Европе американских ракет. В этом, по мнению министра, и заключается политика Соединенных Штатов.Кроме того, Лубомир Метнар заметил, что в целях предотвращения подобного исхода Российской Федерации нужно уделить серьезное внимание политическим методам работы с Европой, включая ведение двухсторонних консультаций абсолютно со всеми европейскими странами.