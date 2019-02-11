Ученые рассказали о пользе фильмов ужасов





По словам ученого Матиаса Класена, практически все люди изначально настроены на поиск шок-контента. Подобное поведение специалисты связывают с «доброкачественным мазохизмом». Благодаря им человек переживает сильные эмоции, но не подвергает свои жизнь и здоровье опасности. Благодаря этому человек оказывается готов к проблемам в будущем.Во время исследования ученые провели опрос более 1000 американцев. Больше половины респондентов отметили, что они любят смотреть фильмы ужасов. К ним относятся подростки, а также люди творческих профессий и умственного труда.Также специалисты установили, что просмотр фильмов ужасов не выводит на пик эмоционального возбуждения или катарсиса. 42% участников эксперимента отметили, что просмотр хорроров не приносит им чувства страха или тревоги, а 5% - действительно были напуганы во время просмотра. Некоторые участники исследования указали, что в это время испытывали радость и удивление.