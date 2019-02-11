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Ученые рассказали о пользе фильмов ужасов

Датские ученые из Орхусского университета (Aarhus Universitet) провели исследование о влиянии на человека фильмов ужасов. Они установили, что хорроры могут приносить пользу.
Ученые рассказали о пользе фильмов ужасов

По словам ученого Матиаса Класена, практически все люди изначально настроены на поиск шок-контента. Подобное поведение специалисты связывают с «доброкачественным мазохизмом». Благодаря им человек переживает сильные эмоции, но не подвергает свои жизнь и здоровье опасности. Благодаря этому человек оказывается готов к проблемам в будущем.

Во время исследования ученые провели опрос более 1000 американцев. Больше половины респондентов отметили, что они любят смотреть фильмы ужасов. К ним относятся подростки, а также люди творческих профессий и умственного труда.

Также специалисты установили, что просмотр фильмов ужасов не выводит на пик эмоционального возбуждения или катарсиса. 42% участников эксперимента отметили, что просмотр хорроров не приносит им чувства страха или тревоги, а 5% - действительно были напуганы во время просмотра. Некоторые участники исследования указали, что в это время испытывали радость и удивление.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 06:41

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