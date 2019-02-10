Анна Хилькевич показала на видео в Instagram, как ее трехлетняя дочь плавает под водой

Под роликом актриса написала, что около месяца назад Арианна, находясь в воде, чувствовала себя уверенно. Девочка ныряла много раз в воде, выполняя различные задания. Однако через неделю у дочери актрисы заболело ухо, в результате был выявлен отит, который надо было лечить с помощью антибиотиков. По словам звезды, сейчас уже все в порядке, и теперь ее наследница может спокойно нырять, прикрывая свои уши шапкой.Пост за сутки собрал более 155 тысяч отметок «Мне нравится» и около 440 комментариев. Фанаты стали хвалить дочь Хилькевич, называя ее «умничкой» и «смелой девочкой».