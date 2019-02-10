Нюша показала на видео массаж своей новорожденной дочери

Нюша стала мамой совсем недавно и пока не показывает публике лицо своей дочери. В описании к новой публикации она в очередной раз отметила, что материнство для нее - это счастье. На ролике видно, как звезда делает массаж своей наследнице, нежно гладя руками ее крошечную ножку.Нюша уже рассказывала о том, как ей и супругу нравится воспитывать дочь, несмотря на трудности. При том, что малышка требует много внимания и сил, звезда успевает также записывать новые песни и готовиться к выступлению.