АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман Sony Xperia XZ4 прошел тест на производительность в AnTuTu
EUR 74.90 USD 66.06
Курс валют на 09.02.2019

Никита Джигурда намекнул на секс с Анастасией Волочковой

На своей странице в Instagram актер Никита Джигурда опубликовал фотографию с танцовщицей Анастасией Волочковой. В описании к снимку он намекнул, что занимался с ней сексом.
Никита Джигурда намекнул на секс с Анастасией Волочковой

На снимке Волочкова сидит на диване в объятиях Джигурды, при этом, его рука лежит на груди балерины. «Кота Богини Волочковой узнать легко. А вот кто отгадает, какую пьесу мы репетируем по вечерам, а иногда и по утрам?», - написал актер. Отметим, что этот же снимок на своей странице опубликовала и бывшая балерина. «Вдвоем отстаивать правду гораздо легче», - написала Волочкова и не объяснила, что она имела ввиду. Более того, она закрыла комментарии и пользователи не смогли поделиться своим мнением по данному поводу.

Однако подписчики страницы Джигурды высказали свое мнение по поводу данной фотографии, в основном - негативное. «Этот союз не предвещает ничего хорошего», «Пьеса называется «На дне» или «Идиоты», «Что по этому поводу думает Марина Анисина?», «Скорее всего репетируете пьесу про вечную любовь, которой были верны, но, к сожалению, время — зло», - писали подписчики.

Отметим, что многие комментарии содержали в себе откровенные оскорбления в адрес Волочковой и Джигурды и матерные выражения.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые нашли следы неизвестной
Максим Галкин отчитался в Instagram о
Ученые: Энергетические напитки вредят
Андрей Чекасов и Кристина Ослина
Никита Джигурда намекнул на секс с
Звезда телесериала «Папины дочки» Дарья
Минивэны Chrysler Pacifica и Dodge
Нюша показала на видео массаж своей
NASA не исследует Венеру из-за
Сын Олега Газманова Родион показал в
Хакеры смогли взломать Wi-Fi с помощью
Бюджетный SsangYong Rexton не смог
Лев Лещенко назвал получившего
Nissan показал Rogue Sport 2020
Отец Анджелины Джоли молится за свою
Над горами Калифорнии заметили
Ученые обнаружили неизвестных предков
Росстандарт: ГОСТ для мобильных
Смартфон Google Pixel 4 будет
В новых сериях мультфильма
Книгу звезды "Дома-2" Алёны Водонаевой
Звезда "Дома-2" Михаил Карасёв
Эксперты рассказали о вредных свойствах
В Финляндии разработали экологический
Актриса Салли Эксл хочет стать выше и
Эксперт рассказал о шпионских
Настасья Самбурская намерена «коптеть»
Названы сроки начала испытаний ядерного
Названы самые полезные продукты для
Эксперты назвали любителей Apple
Просмотреть все новости