Никита Джигурда намекнул на секс с Анастасией Волочковой

На снимке Волочкова сидит на диване в объятиях Джигурды, при этом, его рука лежит на груди балерины. «Кота Богини Волочковой узнать легко. А вот кто отгадает, какую пьесу мы репетируем по вечерам, а иногда и по утрам?», - написал актер. Отметим, что этот же снимок на своей странице опубликовала и бывшая балерина. «Вдвоем отстаивать правду гораздо легче», - написала Волочкова и не объяснила, что она имела ввиду. Более того, она закрыла комментарии и пользователи не смогли поделиться своим мнением по данному поводу.Однако подписчики страницы Джигурды высказали свое мнение по поводу данной фотографии, в основном - негативное. «Этот союз не предвещает ничего хорошего», «Пьеса называется «На дне» или «Идиоты», «Что по этому поводу думает Марина Анисина?», «Скорее всего репетируете пьесу про вечную любовь, которой были верны, но, к сожалению, время — зло», - писали подписчики.Отметим, что многие комментарии содержали в себе откровенные оскорбления в адрес Волочковой и Джигурды и матерные выражения.