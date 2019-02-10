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NASA не исследует Венеру из-за сверхвысоких температур

Ученые из NASA рассказали, почему не желают в ближайшей перспективе исследовать Венеру. Это связано с тем, что все современные космические корабли при приближении к ней сгорят за секунды.
NASA не исследует Венеру из-за сверхвысоких температур

Долгое время ученые считали, что Венера является чуть ли не копией Земли и рассматривали различные планы по ее колонизации. Однако позже астрономы выяснили, что планета непригодна для жизни людей, поскольку температура на ее поверхности составляет около 500 градусов Цельсия, а воздух насыщен азотом и углекислотой.

Также вулканы Венеры выделяют мощные выбросы диоксида серы. К тому же на планете очень мощный ветер. Одними из первых ученых, которые направили к Венере свои зонды, были советские астрономы, но как только аппараты подлетели к планете, то связь с ними сразу же оборвалась. Это произошло из-за очень высокого давления на поверхности.

Позже ученые направили туда еще несколько модернизированных аппаратов, но и они отработали всего лишь 20 минут. Ученые NASA отмечают, что до сих пор пользуются данными своих советских коллег при изучении Венеры. Они указывают, что отправка миссии на планету является очень дорогостоящим мероприятием и оно вряд ли окупиться, учитывая все риски.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:12

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