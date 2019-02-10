Сын Олега Газманова Родион показал в Instagram снимок 10-летней давности
В последнее время знаменитые личности со всего мира выкладывают на личных официальных страничка в соцсети Instagram свои архивные снимки. В данном флешмобе также решил поучаствовать Родион Газманов, демонстрируя своим поклонникам в Сети, как изменился его внешний вид за 10 лет.
Под данной публикацией артист оставил пост, в котором отметил, что поддался всеобщей панике и поэтому выложил коллаж фото с 10-летней разницей. На 37-летнего певца просто «посыпались» комплименты, а также добрые пожелания от его многочисленных фанатов. По мнению поклонников, Газманов-младший практически не изменился. Некоторые подписчики отметили, что артист стильный, мужественный, а также уверенный в себе мужчина.
Стоит отметить, что Родион Газманов работает ведущим на ТВ, выступает в клубах со своим коллективом, а также на концертах отца.
Под данной публикацией артист оставил пост, в котором отметил, что поддался всеобщей панике и поэтому выложил коллаж фото с 10-летней разницей. На 37-летнего певца просто «посыпались» комплименты, а также добрые пожелания от его многочисленных фанатов. По мнению поклонников, Газманов-младший практически не изменился. Некоторые подписчики отметили, что артист стильный, мужественный, а также уверенный в себе мужчина.
Стоит отметить, что Родион Газманов работает ведущим на ТВ, выступает в клубах со своим коллективом, а также на концертах отца.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:00