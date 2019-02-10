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Эксперт рассказал о шпионских экспедициях ЦРУ в Непал в поисках Йети и НЛО

В 2017 году ЦРУ (Центральное разведывательное управление США) опубликовало в Сети миллионы ранее засекреченных документов. Часть архива касалась шпионских экспедиций службы разведки в Непале, где американцы искали НЛО и Йети.
Эксперт рассказал о шпионских экспедициях ЦРУ в Непал в поисках Йети и НЛО

Судя по опубликованным данным, сотрудников ЦРУ интересовали как минимум семь фактов наблюдения за инопланетянами в Бутане и Непале в 1968 году. В отчетах было указано, что местные жители видели неопознанные объекты белого цвета, которые сильно шумели и выпускали белый дым. Также некоторые космические корабли имели сигарообразный вид. Чаще всего подобные тела появлялись на несколько секунд в небе, а затем пропадали.

В отчете указано, что это могли быть сверхзвуковые самолеты, которые также быстро пропадают из вида, а при преодолении звукового барьера издается громкий звук. Кроме того, в кратере вулкана на территории Китая был найден металлический дискообразный предмет диаметром около двух метров и высотой в 1,2 метра.

Также в Сети опубликована инструкция альпинистской экспедиции в Непале, члены которой должны были искать Йети или Снежного человека. Так, правительство Непала за содействие в операции должно получить 5 тысяч рупий. В случае, если участники экспедиции увидят Йети, то его необходимо сфотографировать или взять живым, но ни в коем случае в него нельзя стрелять, а тем более убить.

По мнению некоторых экспертов, работа по поиску НЛО или Снежного человека была лишь прикрытием американских спецслужб, а на самом деле ученые были разведчиками, которые должны были противостоять усилению влияния коммунистического Китая в регионе в конце 50-х — начале 60-х годов.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 13:40

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