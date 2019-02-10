Эксперты назвали любителей Apple отсталыми





Неоднократно аналитики рассказывали, что фанаты компании Apple являются людьми со странными привычками. Они способны за крупные деньги купить любое устройство с надкушенным яблоком на логотипе. Благодаря этому финансовое состояние дел американской компании одно из лучших в мире, хотя на рынке достаточно гаджетов, которые по техническим характеристикам превосходят Apple за меньшие деньги.Аналитики решили провести опрос, чтобы понять, насколько далеко заходит лояльность к бренду у фанатов компании. В ходе исследования выяснилось, что 60% обладателей гаджетов от Apple не намерены менять свои девайсы на более современные в течение ближайших четырех лет. Эксперты отмечают, что в будущем количество таких людей вырастет.Однако производителям не стоит почивать на лаврах и наслаждаться многомиллиардными прибылями. В скором времени старые маркетинговые и рекламные схемы перестанут работать и Тиму Куку с командой необходимо позаботиться о новых каналах распространения бренда. В противном случае продажи устройств могут упасть, а с ними и выручка.