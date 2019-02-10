Эксперты назвали любителей Apple отсталыми
Эксперты IT-индустрии провели исследования поведенческой модели пользователей устройств от компании Apple. По результатам опроса выяснилось, что любители «купертиновцев» являются отсталыми людьми.
Неоднократно аналитики рассказывали, что фанаты компании Apple являются людьми со странными привычками. Они способны за крупные деньги купить любое устройство с надкушенным яблоком на логотипе. Благодаря этому финансовое состояние дел американской компании одно из лучших в мире, хотя на рынке достаточно гаджетов, которые по техническим характеристикам превосходят Apple за меньшие деньги.
Аналитики решили провести опрос, чтобы понять, насколько далеко заходит лояльность к бренду у фанатов компании. В ходе исследования выяснилось, что 60% обладателей гаджетов от Apple не намерены менять свои девайсы на более современные в течение ближайших четырех лет. Эксперты отмечают, что в будущем количество таких людей вырастет.
Однако производителям не стоит почивать на лаврах и наслаждаться многомиллиардными прибылями. В скором времени старые маркетинговые и рекламные схемы перестанут работать и Тиму Куку с командой необходимо позаботиться о новых каналах распространения бренда. В противном случае продажи устройств могут упасть, а с ними и выручка.
Неоднократно аналитики рассказывали, что фанаты компании Apple являются людьми со странными привычками. Они способны за крупные деньги купить любое устройство с надкушенным яблоком на логотипе. Благодаря этому финансовое состояние дел американской компании одно из лучших в мире, хотя на рынке достаточно гаджетов, которые по техническим характеристикам превосходят Apple за меньшие деньги.
Аналитики решили провести опрос, чтобы понять, насколько далеко заходит лояльность к бренду у фанатов компании. В ходе исследования выяснилось, что 60% обладателей гаджетов от Apple не намерены менять свои девайсы на более современные в течение ближайших четырех лет. Эксперты отмечают, что в будущем количество таких людей вырастет.
Однако производителям не стоит почивать на лаврах и наслаждаться многомиллиардными прибылями. В скором времени старые маркетинговые и рекламные схемы перестанут работать и Тиму Куку с командой необходимо позаботиться о новых каналах распространения бренда. В противном случае продажи устройств могут упасть, а с ними и выручка.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 13:02