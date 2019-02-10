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Актриса Салли Эксл хочет стать выше и установить в свои пятки импланты

Звезда известного в Великобритании телепроекта Big Brother Салли Эксл в эфире программы Botched рассказала, что хочет установить в свои пятки импланты, чтобы они сделали ее выше. Девушка уже неоднократно становилась клиенткой пластических хирургов.
Актриса Салли Эксл хочет стать выше и установить в свои пятки импланты

Салли Эксл заявила, что такая операция поможет ей быть выше на несколько сантиметров, и ей известно, что подобные операции делают в Корее. Однако в какой именно, она не знает, но ей известно, что в какой-то из них недоступен выход в интернет. Присутствующие в студии пластические хирурги принялись объяснять любительнице пластики, что таких имплантатов не бывает, ведь в мире много низких людей, которые готовы пойти на такое.

Любопытно, что британка уже знакома со скальпелем врачей такого профиля. На ее счету трижды измененный нос и дважды увеличенная грудь. Девушка уверена, что именно операции помогают ей быть знаменитой и вызывать интерес у пользователей в социальных сетях.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:53

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