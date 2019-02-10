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Эксперты рассказали о вредных свойствах сыра

Медицинские специалисты рассказали, какими вредными свойствами обладает сыр. Данный продукт содержит опиаты. Они вызывают быстрое привыкание людей к продукту.
Эксперты рассказали о вредных свойствах сыра

Сыр также может иметь следы инфекции. В последние время коровам начали вводить гормоны, а также антибиотики, чтобы увеличить производительность молока. Вследствие подобной химии у ряда животных развиваются разные воспалительные процессы. В итоге лекарственные препараты, а также следы инфекций попадают в сыр. Вследствие этого у людей может развиваться рак, диабет, заболевания сердца и прочие болезни. В сыре имеет место пищеварительный фермент крупного рогатого скота – реннин. Речь идёт о высушенной и обработанной части желудка коровы. Данный фермент участвует в сквашивании молока. Часто ренин содержится в веганских сырах, противореча сути данных продуктов. Сыр способен вызывать патологии плода. В некоторых разновидностях сыров имеются бактерии, вызывающие листериоз. Это инфекционная болезнь, имеющая высокий уровень летальности. Данное заболевание довольно опасно для беременных, потому что может провоцировать различные патологии плода, включая мертворождение.

Сыр может вызвать болезнь почек. При этом некоторые виды этого молочного продукта богаты на натрий. Это приводит к нарушению функции почек и проблемам в мочеполовой системе. Сыр может иметь мочегонный эффект, усиливающий симптомы пиелонефрита либо мочекаменной болезни. Он вызывает ожирение, диабет, сердечные заболевания вследствие содержания 70% «плохих» жиров, большого количества холестерина.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:20

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